Alcol e medicinali, un uomo impazzisce all'interno di un B&B ad Ancona: solo l'intervento della polizia evita il peggio

ANCONA- Un intervento tempestivo per evitare il peggio all'interno di un Bed and Breakfast. E' quando accaduto oggi pomeriggio - 3 gennaio - ad Ancona quando i poliziotti sono intervenuti all'interno di una struttura ricettiva per fermare un uomo che stava dando in escandescenza.

L'intervento

L'uomo, un 44enne, visibilmente alterato da alcol e medicinali è stato bloccato con non poche difficoltà prima di essere trasportato all'ospedale. Lo stesso era già noto alle forze dell'ordine per problemi di dipendenza e disturbi psichici.