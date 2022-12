San Severino, impazzisce e ingoia dei chiodi mentre si trova nella comunità di recupero: sconterà la pena residua in carcere

MACERATA- I Carabinieri di San Severino Marche hanno firmato un ordine di carcerazione per un uomo di 55 anni che stava scontando la sua pena in una comunità di recupero. Lo stesso, dopo aver dato evidenti segni di insofferenza nel corso della terapia di recupero legata alla tossicodipendenza, ha ingoiato alcuni chiodi la sera del 18 dicembre costringendo le autorità a fargli interrompere la permanenza nella comunità alla quale era affidato.

I reati

L'uomo dovrà scontare una pena residua di 4 anni e 6 mesi in seguito ad una serie di reati - per i quali era già stato condannato con sentenza definitiva - quali rapina, truffa, ricettazione, violazione della legge in materia di armi ed evasione. Risultava ammesso al programma alternativo di detenzione per i problemi legati alla droga.