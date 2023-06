Ancona, minaccia la moglie con la pistola e un coccio di vetro alla gola e tenta di investirla: non può più avvicinarsi

ANCONA - Inferno in famiglia, per mesi, per una donna anconetana, costretta a subire i maltrattamenti del marito, un italiano 46 anni. In un'occasione era arrivato a minacciarla con una pistola e con un coccio di vetro alla gola, in un'altra aveva tentato di investirla: ora la Polizia gli ha notificato la misura cautelare personale dell’allontanamento dall’abitazione famigliare con divieto di avvicinamento alla stessa abitazione ed ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con obbligo di mantenere la distanza di 500 metri dalla moglie e dal figlio.

Rapina choc ad Ascoli, i banditi fanno irruzione nella villa di un imprenditore: immobilizzano marito e moglie e fuggono con il bottino

La donna ha denunciato 4 anni di maltrattamenti: in un'occasione le aveva punto una pistola alla fronte, minacciandola di morte; in un'altra, si era avvicinato a lei con un frammento di vetro facendo segno di tagliarle la gola. Diversi gli episodi di aggressione con pugni e schiaffi, nel maggio 2019 la vittima aveva subito una frattura della costola sinistra e un trauma al polso destro. Ad agosto, poi, la donna si era presentata negli uffici della Squadra Mobile di Ancona in stato di agitazione, denunciando che il marito stava minacciando di investirla a bordo della propria autovettura e temendo per la propria incolumità e per quella del loro figlio minore che il marito aveva prelevato da scuola e non ricondotto a casa.

All'uomo sono stet anche ritrate le armi regolarmente detenute.