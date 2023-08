PESARO - Bed & Breakfast, controlli a tappeto sulle comunicazioni alla Questura degli ospiti. Non mancano le irregolarità, 8 denunce Ieri Polizia di Stato e Carabinieri hanno effettuato una coordinata e mirata attività di controlli alle strutture ricettive (B&b e agriturismi, in particolare) della provincia di Pesaro e Urbino.

L’obiettivo era quello di verificare il rispetto, da parte dei titolari di tali strutture, delle prescrizioni imposte dalla legge. Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza prescrive infatti l’obbligo di registrare le persone che usufruiscono delle strutture ricettive con trasmissione di tali informazioni all’autorità di PS entro termini precisi. Il rispetto di questo obbligo è fondamentale per la prevenzione del fenomeno criminale: è noto come, spesso soggetti provenienti da fuori provincia prendano alloggio in questo territorio per commettere professionalmente reati predatori. L’inserimento tardivo o mancato dei dati degli avventori nell’apposito portale vanifica le potenzialità dello strumento preventivo, oltre che costituire un illecito penalmente sanzionato. Dopo aver individuato a campione B&b e agriturismi attivi in provincia e censiti nel portale “AlloggiatiWeb”, i controlli svolti dalle forze di polizia sono consistiti nella verifica dell’effettiva notifica a sistema da parte dei titolari. Questo l’esito dei complessivi 104 controlli effettuati. A Pesaro sono state controllate 8 strutture, 4 delle quali in stato di irregolarità circa la registrazione. A Fano ed Urbino 7 controlli senza riscontro di irregolarità. La compagnia dei Carabinieri di Urbino, su 36 controlli nel territorio di competenza ha riscontrato una sola irregolarità. La compagnia dei Carabinieri di Fano, nel territorio di competenza ha svolto 26 controlli rilevando 2 irregolarità. Infine, la compagnia dei Carabinieri di Pesaro ha effettuato 24 controlli nel territorio di competenza, rilevando una irregolarità.