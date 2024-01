ANCONA Un investimento da tre milioni di euro per un affittacamere in pieno centro che sorgerà l’anno prossimo in piazza Cavour. È la nuova sfida di Gest Group, società impegnata nell’ambito della ricettività turistica che fa capo agli imprenditori Eros Cecconi, Giuseppe Galimberti ed Eugenio Gallo. La struttura, 20 camere di lusso al secondo piano del civico 29 (ingresso sotto i portici horror), vedrà la luce nella primavera del 2025. Per la realizzazione dell’affittacamere, Gest Group ha già acquisito i locali che un tempo ospitavano l’avvocatura di Stato. Si tratta di tutto il secondo piano dell’edificio che affaccia frontalmente su piazza Cavour e ai lati sui due corsi: Stamira e Garibaldi. Più parte del terzo piano.

L’impegno

Una sfida, si è detto, perché realizzare una struttura ricettiva di alto livello in una zona scivolata nel degrado è un bell’impegno. «Ma noi siamo disposti a dare un contributo per la riqualificazione dei portici - afferma Eugenio Gallo, amministratore delegato di Gest Group -. È importante ridare decoro a quell’area, ne trarrebbe vantaggio anche la nostra struttura». L’imprenditore è consapevole delle condizioni pietose in cui versa quella parte di città, che sostanzialmente è una delle porte d’accesso al centro, ma non sono bastati i graffiti sull’intonaco scorticato delle colonne, il tappeto di guano dei piccioni e l’aspetto decadente delle arcate a fargli cambiare idea. «Puntiamo fortemente su Ancona - riprende l’amministratore delegato - e se serve, faremo la nostra parte per riportare il decoro in quell’area. È nostro intento valorizzare i portici di piazza Cavour».

Le strutture

Gest Group, tra Civitanova e Ancona, conta ben 13 strutture. Solo nel capoluogo sono tre: Hotel City, Metropolitan Suite e alcuni appartamenti sopra il tribunale. L’anno prossimo l’affittacamere di lusso e nel frattempo un’offerta già presentata per il progetto un hotel a 5 stelle alla ex Casa del Mutilato. «Stiamo aspettando risposte dalla proprietà per avviare l’iter» fa sapere Gallo. La posa del primo mattone della rigenerazione risale al 30 ottobre scorso, quando è stato firmato il compromesso con la Regione che, di quell’edificio di pregio nel pieno centro di Ancona, è proprietaria.