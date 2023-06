POTENZA PICENA Schianto con l’auto, coinvolto il sindaco di Potenza Picena, Noemi Tartabini. È successo sabato scorso, nel pomeriggio, lungo la strada statale Nord a Porto Potenza. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto, a scontrarsi sono state quattro auto, tra cui quella su cui viaggiava il primo cittadino insieme alla sua famiglia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che si sono occupati di soccorrere i feriti. Ora il sindaco Tartabini si trova a casa, ma nei prossimi giorni - come lei stessa ha dichiarato - dovrà restare a risposo.

Sulla sua pagina istituzionale ha infatti scritto: «Mi sembra doveroso informare la cittadinanza che purtroppo sarò costretta a qualche giorno di riposo forzato a causa di un incidente che mi ha vista coinvolta in questo fine settimana. Uno stop che mi terrà lontana da appuntamenti e cerimonie ufficiali finché le condizioni di salute non miglioreranno. Verrà meno la presenza “fisica”, ma prosegue e proseguirà con costanza quella “mentale”. Perché il lavoro di un sindaco per la propria città non si ferma mai. Grazie ai colleghi amministratori per il loro prezioso supporto. Ci vediamo presto». Tanti i messaggi di vicinanza che le sono giunti da parte di cittadini e colleghi preoccupati per quanto accaduto.