FERMO - Sorpresa di Ferragosto nella politica fermana: il consigliere comunale Gianluca Tulli lascia la Lega e approda (per ora) nel gruppo misto. La decisione è stata già comunicata formalmente al presidente del Consiglio comunale Francesco Trasatti e al coordinatore provinciale del partito, Alan Petrini.

APPROFONDIMENTI LA DENUNCIA Sul motorino la targa è attaccata con lo scotch: poliziotto fuori servizio incastra un uomo per ricettazione a Porto Sant'Elpidio

Un addio destinato a fare parecchio rumore visto che Tulli è stato per anni pilastro del partito a Fermo (è stato anche il più votato della lista nel 2020) nonché coordinatore comunale dello stesso. Insomma, un pezzo da novanta a livello comunale. Il gruppo del Carroccio in Consiglio passa quindi da tre a due, visto che resteranno come portabandiera del partito Luciano Romanella e Lorenzo Giacobbi.

«La mia esperienza nella Lega dopo cinque anni si è conclusa - conferma lo stesso Tulli -. Penso di aver dato molto al partito in termini di impegno. A partire dai risultati delle Europee fino alle ultime Comunali quando siamo risultati, sotto il mio coordinamento, il primo partito della città, se escludiamo i civici, superando sia il Pd che il M5S ed eleggendo tre consiglieri. Negli ultimi tempi non mi sono ritrovato più con la linea politica della Lega territoriale. Ho provato a fare le mie osservazioni anche dall’interno ma alla fine sono giunto alla decisione di lasciare. Non posso comunque che ringraziare tutti coloro che si sono candidati nella lista a Fermo tre anni fa, ringrazio i miei colleghi Romanella e Giacobbi a cui mi lega un’amicizia e sono certo che continueremo a collaborare per il bene della città anche per il futuro. Resto a disposizione come consigliere per tutti i cittadini come è doveroso che sia, con immutato impegno. E’ noto a tutti che la mia visione politica è sempre stata e sempre sarà, diciamo così, dal lato destro. Farò le mie riflessioni. E’ chiaro che il mio impegno politico non si ferma. La politica è una grande passione e metterò come sempre la mia esperienza al servizio della città».

Tulli approderà per ora nel gruppo misto, in attesa di eventuali ulteriori sviluppi. «In Consiglio resterò in minoranza ma come sempre, come abbiamo fatto fino ad oggi, continuerò a votare tutti i provvedimenti positivi per la città senza posizioni preconcette. D’altronde molte delle risorse per Fermo degli ultimi anni sono arrivate anche grazie al centrodestra».