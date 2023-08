Sul motorino la targa è attaccata con lo scotch: poliziotto fuori servizio incastra un uomo per ricettazione a Porto Sant'Elpidio

PORTO SANT'ELPIDIO - Il fiuto - e l'occhio - di un poliziotto non sbaglia mai. E infatti nelle scorse ore a Porto Sant'Elpidio una maceratese è stato denunciato per ricettazione: aveva installato sul suo scooter una targa rubata. L'intervento della squadra mobile di Fermo è stato sollecitato da un agente fuori servizio che, passando per le vie del centro di Porto Sant'Elpidio, ha notato la due ruote con una traga applicata in maniera posticcia con un nastro adesivo.

Il poliziotto ha contattato subito i colleghi della squadra mobile che, dopo i controlli, hanno scoperto che la targa risultava rubata e apparteneva ad un altro motociclo rubato ad una donna civitanovese nel 2021.

Considerata la situazione i poliziotti hanno attivato un servizio di appostamento e dopo un'ora di attesa è arrivato il maceratese con le chiavi dello scooter in mano. È stato bloccato mentra stava per salire in sella e condotto negli uffici della squadra mobile, dove è stato denunciato per ricettazione. Il motociclo è statosequestrato, non aveva nemmeno l'assicurazione.