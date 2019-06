Perde il controllo dell'auto e cappotta in autostrada: ragazza salva per miracolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Spettacolore, ma per fortuna senza gravi conseguenze, incidente questa mattina sulla corsia nord del'autostrada A14 tra Porto San Giorgio.Erano da poco passate le 10, quando una ragazza alla guida di una Fiat Punto ha perso il controllo del mezzo, con l'auto che si è cappottata sulla carreggiata. Per fortuna, nessun altro mezzo è stato coinvolto nell'incidente e la ragazza, comunque immediatamente soccorsa dalla Croce Azzurra di Porto San Giorgio e dalla Croce Verde di Porto Sant'Elpidio, non ha riportato gravi lesioni. La Polizia stradale si è occupata dei rilievi e del traffico, inevitabilmente rallentato.