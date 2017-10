Nonnina di novant'anni sventa un tentativo di truffa e chiama il 112

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - A novant’anni sventa un tentativo di truffa. L’arzilla nonnina, residente nel quartiere Tirassegno a Fermo, riceve una telefonata. «Vuol provare il nostro splendido prodotto? Potremmo venire a casa sua» il contenuto della telefonata, con tanto di appuntamento con data ed ora stabilita. L'anziana ha risposto di no e poi ha chiamato i carabinieri perché non ci vedeva chiaro.Soprattutto perché la persona che ha telefonato, una donna, le aveva annunciato l’apertura di un nuovo negozio a Fermo. Non le quadrava che l’inaugurazione fosse a invito, ma soprattutto è stato inquietante che conoscessero il suo nome proprio. E’ proprio per questo motivo che la donna si è allarmata: ora teme che possa essere stata seguita da quacuno che sa che vive da sola. I carabinieri, dopo la segnalazione, l’hanno invitata a non aprire a nessuno, e lei stessa lancia l’appello affinchè tutte le persone della sua età (e non solo) seguano il suo esempio.