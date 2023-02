​Insulta e minaccia l'ex compagna davanti al figlioletto: per un 40enne di Fermo scatta il divieto di avvicinamento

FERMO- Non si potrà più avvicinare all'ex compagna un 40enne di Fermo raggiunto da un provvedimento da parte del Tribunale in seguito ai continui maltrattamenti di cui si è reso protagonista. E' stato necessario attivare la procedura "Codice Rosso" per prevenire conseguenze più gravi già paventate dal termine della relazione tra la coppia.

Le continue minacce

La donna si era rivolta sia ai Carabinieri sia alla Polizia in seguito alle continue minacce - attraverso chiamate e messaggi - e agli insulti da parte dell'uomo, una volta addirittura davanti al figlio minore. Al momento della querela, inoltre, sono emersi anche altri maltrattamenti risalenti al periodo in cui la relazione tra i due non era conclusa.