Scontro tra tre auto sulla Valdete, ferita anche una bimba di pochi mesi

FERMO - Incidente stradale oggi pomeriggio intorno alle 14 lungo la Valdete a Fermo in cui sono rimaste coinvolte tre auto, una delle quali è volata fuori strada in un campo. Sono intervenuti sanitari del 118 con l'automedica, due ambulanze, vigili del fuoco e polizia locale. Tra le persone soccorse anche una bimba di pochi mesi. Nessuno dei feriti è in gravi condizioni, per la bambina è stato richiesto in via precauzionale il trasferimento ad Ancona ìn eliambulanza al Salesi. Tre adulti sono stati accompagnati invece all'ospedale Murri di Fermo.