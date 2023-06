Giro milionario di fatture fasulle per la 'Ndrangheta: arresti e sequestri nel Fermano

FERMO - Maxi operazione di Polizia e Finanza per stroncare un enorme giro di fatture false legate alla 'Ndrangheta: arresti e sequestri anche nelle Marche, nel Fermano.

La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, stanno dando esecuzione a 27 misure cautelari reali, per complessivi 2,5 milioni di euro circa, emesse dal Gip del Tribunale felsineo. Le esecuzioni sono attualmente in corso nelle province di Reggio Emilia, Ferrara, Fermo, Forlì, Lodi, Mantova, Modena, Parma, Pisa, Perugia, Torino e Verona. Si tratta di operazione nei confronti dei presunti utilizzatori di fatture false emesse da società "cartiere" riconducibili a soggetti ritenuti «intranei o contigui alla 'Ndrangheta attiva in Emilia-Romagna».