FERMO - Spiagge e chalet tornano a rianimarsi e torna anche l’allarme legato a furti e tentati furti negli stabilimenti balneari. Ladri che vanno a caccia magari di qualche banconota rimasta in cassa oppure di cibo e bevande. L’ultima segnalazione arriva da Lido di Fermo, intorno alle 4 della notte fra lunedì e martedì, quando è pervenuto alla centrale operativa dell’istituto di vigilanza La Vigile un allarme per un furto in corso ai danni dello chalet il Grillo.



L’avviso



L’operatore della centrale ha inviato una radiopattuglia che, arrivando sul posto dopo pochi minuti, ha subito riscontrato la presenza di una porta che dà sul retro che era stata forzata. I vigilantes hanno quindi allertato il titolare del locale che è arrivato sul posto per effettuare una verifica dei danni provocati dal raid e dell’eventuale bottino. Ma, in pratica, a quanto pare i ladri (o il ladro) hanno avuto solo il tempo di forzare la porta e, disturbati dall’arrivo della radiopattuglia, hanno preferito darsela a gambe per non rischiare di essere pizzicati sul posto: infatti non mancava nulla. Resta il danno provocato alla porta sul retro e restano i timori di dover affrontare un’altra stagione con l’incubo dei piccoli furti. Purtroppo controllare in maniera capillare tutta la spiaggia è sempre molto difficile.