Riscontrate irregolarità in tre aziende, scattano le multe. Per una anche la sospensione

MONTEGIORGIO - Nei giorni scorsi, sono stati intensificati i controlli nel settore edile, delle aziende agricole e dei calzaturifici condotti dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ascoli Piceno, con la collaborazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo e in particolare dalla Compagnia CC di Montegiorgio, finalizzati a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro ed a verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Gli accessi ispettivi hanno consentito di individuare tre aziende irregolari, di cui una sospesa e complessivamente sono state irrogate sanzioni e ammende per 40.000 euro.

Le attività ispettive, di natura ordinaria e tecnica, si sono estese su tutto il territorio della provincia di Fermo ed hanno consentito di individuare un cantiere edile nel comune di Fermo in cui non era garantita la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nella fattispecie erano presenti impalcature prive dei parapetti di ritenuta su cui erano intenti a lavoro tre operai ad oltre 8 metri di altezza che utilizzavano una carrucola priva dei dispositivi obbligatori di arresto automatico e di ritenuta. In relazione alla gravità delle violazioni riscontrate i Carabinieri del NIL di Ascoli Piceno hanno emesso il provvedimento di sospensione immediata del cantiere.

Le attività relative ai controlli delle attività agricole hanno invece portato ad accertare gravi inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro all’interno di un allevamento di suini, sito nel comune di Torre San Patrizio ove erano presenti 2 lavoratori privi della visita medica obbligatoria ed inoltre è stato rilevato un pericolo di caduta verso il vuoto per i lavoratori in una porzione dell’azienda ove, mediante specifico verbale di disposizione, è stato inibito l’accesso previo ripristino delle basilari condizioni di sicurezza. Infine, nel comune di Montegranaro è stato individuato un calzaturificio in cui era assente la cartellonistica obbligatoria di sicurezza.