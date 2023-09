Ragazzo di 16 anni trovato con l'hashish: scatta la segnalazione

FERMO - I consueti controlli del weekend, volti a contenere il fenomeno della cosiddetta “malamovida” lungo il litorale fermano, anche negli ultimi giorni hanno fatto registrare risultati significativi.

Le attività, concentrate prevalentemente nelle fasce tardo- serali e notturne, hanno visto impegnate pattuglie delle forze dell’ordine, ovvero della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con il concorso delle Polizie Municipali.

Complessivamente sono state impiegati 16 operatori con il supporto dei cani antidroga della Guardia di Finanza. Buoni i risultati raggiunti in ambito preventivo, con 92 persone identificate, diverse delle quali con precedenti di polizia, soprattutto in materia di spaccio di stupefacenti e reati contro la persona e 38 autoveicoli controllati.

Le attività si sono concentrate principalmente nei luoghi di maggiore aggregazione di persone, con particolare riferimento agli esercizi pubblici, alle piazze delle cittadine rivierasche e agli chalet, piuttosto frequentati malgrado il cattivo tempo.

In particolare, sono stati controllati 4 esercizi pubblici, quasi tutti bar, già oggetto di attenzione per le frequentazioni di soggetti con precedenti di polizia.

In due dei locali in questione, uno ubicato nel comune di Porto San Giorgio ed un altro in quello di Porto Sant’Elpidio, il personale della Polizia di Stato ha constatato che tutti gli avventori, rispettivamente 7 e 9 clienti all’interno, avevano precedenti penali per reati contro il patrimonio, in materia di droga e per violazioni amministrative di varia natura. La posizione dei gestori è ora al vaglio della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura.

Inoltre, un intervento in simultanea delle forze di polizia impegnate, effettuato nel borgo marinaro di Porto Sant’Elpidio, ha permesso di identificare una ventina di giovanissimi, ragazzi e ragazze. Nel corso dell’attività il cane dell’unità cinofila della Guardia di Finanza conduceva con insistenza gli operanti verso un sedicenne italiano, il quale vistosi scoperto consegnava un involucro contenente quasi un grammo di hashish. Lo stesso è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di droghe.

Un altro giovane, in questo caso un venticinquenne, è stato scoperto dalle forze dell’ordine nel corso di attività di posti di blocco lungo la statale 16. Il giovane viaggiava in compagnia di amici a bordo della sua autovettura. E’ risultato in possesso di una modica quantità di hashish.