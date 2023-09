Due auto ribaltate dopo lo schianto, tre persone portate in ospedale

TOLENTINO - Grande spavento: i vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle 6.10 per un incidente stradale tra due auto sulla superstrada SS77 al km 68 in direzione Foligno. A seguito dell'urto le due auto si sono entrambe ribaltate: una è finita fuori dalla sede stradale mentre l'altra è rimasta in mezzo alla carreggiata. I tre occupanti sono stati trasportati all'ospedale di Macerata. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Tolentino ha invece messo in sicurezza delle vetture e ripristinato delle condizioni di sicurezza della strada.

Sul posto anche Carabinieri e 118.