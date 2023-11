FERMO - Condannati a 5 mesi di reclusione per insolvenza fraudolenta, con obbligo di restituzione di 36.000 euro, più spese di parte civile, al fornitore che non avevano pagato. Questo il verdetto del tribunale di Fermo ai danni di due amministratori di un calzaturificio, che negli anni scorsi ha dichiarato fallimento. Il legale dell’azienda creditrice, l’avvocato Francesco Petrelli, aveva presentato una querela, contestando agli imprenditori una condotta scorretta, per aver nascosto lo stato di insolvenza. La ditta avrebbe infatti regolarmente versato il corrispettivo per alcuni ordini di minore entità alla società che gli aveva venduto degli accessori per calzature. Un altro ordine, appunto da 36mila euro, non era invece mai stato pagato.

I fatti accaduti bel 2017

I fatti risalgono al 2017. I querelanti hanno contestato il tardivo deposito dei bilanci aziendali, consegnati a ridosso delle ferie estive, successivamente alle quali partì il concordato fallimentare. «In questo modo – spiega l’avvocato Petrelli – i fornitori non sono stati messi nelle condizioni di conoscere lo stato dell’azienda. Gli ultimi bilanci depositati risalivano al 2015, quando la situazione finanziaria dell’azienda era tranquilla, mentre il bilancio 2016 aveva fatto registrate una perdita di ben 8 milioni di euro». Da qui la decisione del giudice, che ha condannato i rappresentanti legali del calzaturificio. Il tribunale ha disposto anche, per uno dei due condannati, che la sospensione della pena sia condizionata al versamento della somma dovuta. Una misura che comunque verrà applicata solo in caso di condanna passata in giudicato.