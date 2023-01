PESARO - Nel corso dei costanti servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pesaro hanno proceduto al controllo di un sessantenne domiciliato nella periferia della città.

Nel corso degli accertamenti è emerso che lo stesso aveva in pendenza un conto con la giustizia italiana: deve infatti scontare due anni di carcere a seguito del cumulo di condanne riportate nell’ultimo quinquennio per i reati di lesione personale, e rifiuto degli accertamenti relativi alla guida in stato di ebrezza alcolica e sotto l’influenza di stupefacenti. L’uomo aveva cercato di far perdere le proprie tracce e non si era dato ad alcuna attività lavorativa.