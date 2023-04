ANCONA - Maxi furto alla farmacia dell’ospedale di Torrette: condannati i ladri che avevano agito nella notte tra il 25 e il 26 settembre 2019, portando via medicinali salvavita. È di due anni ciascuno la pena inflitta dal giudice Francesca Grassi al 53enne Mario Criscuolo e al 48enne Antonino Gentile, entrambi napoletani.

Il precedente

La condanna è in continuazione con un’altra sentenza ormai irrevocabile e relativa al furto di medicinali avvenuto nel novembre del 2019 alla farmacia dell’ex Crass. Erano state rubate scatole di farmaci salvavita per quasi 2 milioni di euro. Per quel blitz, Criscuolo è stato condannato a 4 anni, il complice a 3 anni. Il giudice ha stabilito per l’episodio furtivo di Torrette un risarcimento da 460mila euro all’Azienda Ospedaliero Universitaria, parte civile con lo studio Scaloni. Tanto era il valore stimato dei medicinali rubati. Si trattava di farmaci ad alto costo e per la cura di determinate patologie, come l’Hiv, l’epatite C e la fibrosi cistica. Erano spariti dagli armadi della farmacia anche prodotti oncologici. Stando a quanto emerso nel corso dell’istruttoria, per arrivare alla farmacia del presidio di via Conca, i ladri erano passati da una finestra dopo aver scardinato una grata. Avevano agito in piena notte e indisturbati, dato che la farmacia non disponeva di telecamere o di un sistema di allarme. Il colpo era stato scoperto la mattina successiva. Il furto è stato collegato a quello avvenuto due mesi dopo alla farmacia dell’ex Crass e attribuito sempre ai due napoletani. I ladri, dopo aver fatto razzia di scatole per un valore di poco inferiore ai 2 milioni di euro, erano fuggiti a bordo di una Jeep. L’auto era stata intercettata dalla Polizia Stradale in provincia di Frosinone. A bordo non solo erano stati rinvenuti i medicinali rubati poche ore prime in via Colombo, ma anche gli arnesi da scasso. I due napoletani erano stati arrestati e portati in carcere.