I carabinieri scovano in un capanno un bobcat rubato: scatta la denuncia, il mezzo vale 15mila euro

FERMO - Blitz dei carabinieri in un capanno adibito a rimessa di attrezzi agricoli che si trova ai confini del territorio di Fermo dove è stato rinvenuto un bobcat senza targa. I numeri del telaio erano stati parzialmente abrasi: la macchina agricola era stata rubata nei giorni scorsi in un cantiere edile di Amandola. Il proprietario della rimessa agricola, un 53enne fermano, è stato denunciato per il tentativo di riciclaggio. Il mezzo, che vale circa 15mila euro, restituito al proprietario.

