Benedetta Rossi denuncia: «Mia zia Rossella truffata dai finti carabinieri». Il racconto nel video

Benedetta Rossi, la nota food blogger marchigiana ha pubblicato un video insieme alla zia di nome Rossella e ha scritto: «Attenzione a questa truffa .Vi racconto la brutta esperienza che ha avuto mia zia Rosella per far conoscere il più possibile la truffa che ha subito pochi giorni fa. Ci tengo a precisare che mia zia non è una persona ingenua o sprovveduta. Tuttavia questi truffatori sono riusciti, attraverso delle tecniche di linguaggio molto elaborate, ad ingannarla; in particolare conoscevano moltissimi dettagli della sua famiglia sui quali hanno fatto leva, che l'hanno indotta a cadere nel tranello. Lei è stata molto male e si è sentita stupida ma ha messo da parte la vergogna per fare questo video insieme a me e per poter informare più persone possibile. Se avete delle persone che secondo voi potrebbero essere vittima di un raggiro simile avvertitele e anche voi fate attenzione!».

Il racconto di zia Rossella

Benedetta Rossi, dopo avere presentato la zia ai suoi follower, le dà la parola e, quindi, la signora inizia a raccontarle ciò che le è capitato: «Voglio raccontare ciò che mi è successo perché non deve succedere più a nessuno, specialmente alle mamme. È suonato il telefono, vado a rispondere e mi dicono che sono i carabinieri che mi stavano chiamando perché mio figlio aveva avuto un brutto incidente: aveva investito, sulle strisce pedonali, una mamma con la sua bambina di sette anni. Io, presa dalla paura, gli ho creduto, non capivo più niente. Mi hanno detto che mio figlio avrebbe avuto bisogno di denaro perché lo stavano arrestando e io glieli ho dati, ho dato l'indirizzo di casa mia e ho lasciato fuori una busta con i soldi. Dopo mi sono resa conto che nulla di ciò che mi avevano detto era possibile, che mio figlio non aveva avuto nessun incidente. Io ci tenevo a fare questo video perché volevo mettere in guardia più persone possibili».

I commenti social

Il video di Benedetta Rossi è stato molto apprezzato dai suoi follower che hanno ringraziato lei e la zia per avere condiviso l'esperienza.

Qualcuno ha scritto: «Non c’è da vergognarsi perché può capitare a chiunque! Grazie per averlo raccontato» oppure ancora «Bravissima Benedetta a diffondere questo video, visto il target di persone che ti segue. Alla zia: non c'è da sentirsi imbarazzati, "la paura fa 90" diciamo a Napoli, ci sta farsi prendere dal panico».