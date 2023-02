SAN BENEDETTO - Benedetta Rossi apre le porte della sua cucina ai giovani studenti che hanno voglia di mettersi in gioco e darsi da fare. La food blogger più amata d’Italia, nella giornata di ieri, ha incontrato gli studenti dell’istituto alberghiero Buscemi nell’ambito della presentazione del progetto “Spazio-lavoro” dedicato ai giovani neodiplomati delle scuole alberghiere. E proprio ai ragazzi si rivolge l’iniziativa che Benedetta sta portando avanti con il marito Marco Gentile.

«Durante il lockdown abbiamo avuto dei ragazzi in stage per i nostri programmi, li vedevamo un po’ persi con tutte le strutture e i ristoranti chiusi e loro hanno visto in noi uno spiraglio. Così abbiamo deciso di creare uno spazio lavoro rivolto a loro dove diamo una formazione digitale e di food: abbiamo assunto a tempo indeterminato i primi tre di loro, ora li stiamo formando affinché loro stessi aiutino altri giovani del territorio».

Ai ragazzi dell’alberghiero sambenedettese la food blogger, accompagnata dai tre ragazzi che stanno lavorando con lei, ha illustrato il progetto e dunque la possibilità di svolgere un periodo di alternanza scuola lavoro presso la sua struttura e magari un giorno entrare a far parte del suo team. Benedetta insieme al marito, sua inseparabile spalla come lei ama definirlo «e senza il quale non sarebbe iniziata questa avventura» ha aperto uno spazio lavoro dedicato ai giovani neodiplomati.

«Si tratta di uno spazio molto grande adibito ad area formativa con una grande cucina, utensili ed ingredienti utili, ma anche computer, macchine fotografiche, software e tutto ciò che serve per lavorare nel settore digitale» spiega. Ad insegnare loro i trucchi del mestiere sarà la stessa food blogger, insieme a degli esperti del settore. Intanto i ragazzi hanno dato vita a un loro progetto, “BuonIdea”».