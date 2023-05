Antonella Clerici difende Benedetta Rossi: «Basta gastrofighetti. Ecco cosa hanno fatto a me»

Nuova bordata di Antonella Clerici al mondo dello spettacolo. La conduttrice è solidale con Benedetta Rossi, la food blogger che su Instagram si è sfogata contro chi le ha dell'ignorante considerandola non adatta a trattare il tema culinario. «Ultimamente è arrivata la tendenza della “critica culinaria snob con offese incluse”, si tratta di articolisti in cerca di click facili e di creator in cerca di popolarità e views. Sotto i loro post si accende sistematicamente un’arena fatta di commenti pieni di insulti, diffamazioni e offese senza nessun controllo, verso tutto e tutti, branchi di adulti che si fomentano a vicenda, insomma un ambiente tossico, squallido e disgustoso». In lacrime la food blogger si è mostrata provata.

Antonella Clerici difende Benedetta Rossi

Sulla questione, a sorpresa, è tornata la Clerici. Nella puntata odierna di È sempre mezzogiorno, il programma che la Clerici conduce su Rai1, ha fatto sentire la propria vicinanza alla collega. Poi la stoccata ritta e forte contro tutte le persone che in questi anni le hanno riservato un trattamento simile a quello avuto con la blogger.

Lo sfogo in diretta tv

«Come ha detto bene Francesco Canino i gastrofighetti hanno stancato perché la cucina deve essere pop e non snob», inizia così la Clerici. E poi parla di lei, e del Sanremo che ha condotto. «E un’altra cosa, quando io ho fatto il Festival di Sanremo nel 2010, intanto nessuno ha voluto farlo con me per tanti motivi. E c’è stato un cantante di cui mai farò il nome che disse “non ci vado perché la Clerici sa troppo di sugo”. Bene, il sugo è stato il mio successo, quindi grazie a voi, al pop e al popolo che tutti i giorni ci guarda. Parlare di cucina non è di serie b, attraverso la cucina passa la cultura e voi radical chic non lo avete ancora capito».