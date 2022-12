Benedetta Rossi, morta la nonna Blandina. Il terribile lutto: «Vorrei scrivere tante cose…ma adesso non riesco»

Benedetta Rossi ha annunciato sui social la morte della sua cara nonna Blandina. La nota food blogger ha salutato la sua amata nonna, citata più volte anche nel corso del suo programma e nelle sue ricette, con un post su Instagram. Benedetta ha pubblicato na tenera foto che la ritrae insieme alla nonna spiegando di non avere parole per descrivere il suo dolore in questo momento.

Il dolore

Nonna Blandina aveva 99 anni, ma Benedetta è stata sempre molto legata a lei. «Oggi mia Nonna Blandina ci ha lasciati, si è spenta serenamente nel suo letto. Vorrei scrivere tante cose…ma adesso non riesco. In questo triste giorno l’unica cosa che riesco a fare è stare in silenzio nel dolore, con la mia famiglia e con mia Zia Giulietta che ha perso la sua amica “sorella” e compagna di una vita», sono state queste le parole della Rossi che proprio qualche settimana fa aveva parlato del fatto che sia la nonna che la tanto amata zia non erano state bene.

Non le è mancato il supporto dei followers che numerosi le hanno scritto messaggi di cordoglio. Tanti hanno spiegato come l'avesse fatta diventare un po' la nonna di tutti parlandone tanto e facendola conoscere anche alla sua community. L’ultimo scatto con la nonna risale allo scorso settembre: Blandina aveva compiuto ben 99 anni. La nonna recentemente non era stata bene e per Benedetta festeggiare con lei, con il calore di tutta la famiglia, aveva avuto un valore aggiunto quest'anno.