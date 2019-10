Fermo, bancarotta fraudolenta: confiscato un complesso immobiliare che vale 10 milioni

FERMO - Bancarotta fraudolenta: quel complesso immobiliare, con 57 tra immobili e terreni dal valore stimato di 10 milioni di euro, è ormai proprietà dello Stato.

"Merito" della confisca operata dalla Guardia di Finanza di Fermo sul complesso, già sotto sequestro, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna nei confronti di alcune ditte e dei loro soci. Secondo la tesi accusatoria, sposata dai giudici, i gestori delle imprese avrebbero scinetemente distratto fondi e dissipato il valore societario, fino alla costituzione di uno società a cui fu venduto d un prezzo irrisorio il complesso. L'obiettivo era quello di "svuotare" e portare al fallimento una delle società. Con gravi danni per i creditori e per l'erario. Con la condanna definitiva, ora il complesso è diventato di proprietà pubblica.

