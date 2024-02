Doveva accudire due coniugi anziani, invece ha rubato tutti i gioielli: badante denunciata a Fermo

FERMO - Doveva accudire due coniugi anziani e invece si è appropriata di tutti i gioielli, poi rivenduti ad alcune attività di compro oro. Per questo motivo una badante di 57 anni residente a Fermo è stata denunciata per furto. La donna, aveva lavorato per circa due mesi presso l'abitazione delle vittime dall'ottobre 2023: parte dei monili sottratti è stata rinvenuta dai carabinieri presso un'oreficeria di Fermo, ancora non sottoposti a fusione.

Grazie alla tempestiva segnalazione delle vittime è stato dunque possibile avviare le indagini da parte dei carabinieri di Fermo ed individuare la responsabile di un gravissimo reato, restituendo in parte il materiale sottratto. Si invitano, pertanto, i cittadini a non esitare a contattare i carabinieri in caso di sospetti o situazioni di pericolo.