Coppia di ottantenni e la badante investiti da un'auto: marito e moglie in gravi condizioni

ANCONA - Volevano attraversare la strada, ma un’auto li ha centrati in pieno. Paura questa mattina in via Cadore, dove una coppia di ottantenni e la badante che era con loro sono stati investiti in curva da un’auto condotta da una donna di 54 anni. Subito è stato attivato il 118, intervenuto sul posto con la Croce Gialla di Camerano e l’automedica.

In particolare preoccupavano le condizioni dell’anziana, che ha battuto la testa sull’asfalto e ha perso sangue. L’80enne e il marito sono stati portati al pronto soccorso di Torrette in codice rosso, insieme alla badante 45enne in media gravità. Sotto choc ma illesa l’automobilista. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale.