Hermès, l'eredità di Puech a rischio. La denuncia: «Il miliardario soggiogato dal domestico, erano amanti»

Hermès, l'eredità di Nicolas Puech è ora a rischio. L'ultimo discendente del fondatore della casa di moda francese ha infatti deciso di lasciare tutto il suo patrimonio, stimato in oltre 10 miliardi di franchi, al suo domestico, un 51enne di origini marrocchine. Per rendere valido l'atto, il miliardario ha «adottato» l'uomo che è stato indicato come unico erede. Contro la decisione di Puech è arrivato però un esposto di “una persona a lui vicina” presentato all’Autorità per la protezione di adulti e bambini.