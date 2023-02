Fermo, ubriaco aggredisce la compagna e la figlia lo denuncia: cartellino giallo dal questore

FERMO - Ubriaco aggredisce la compagna, le figlie lo denunciano per difendere la matrigna ed il prefetto di Fermo emette un provvedimento di ammonimento per violenza di genere nei confronti dell'uomo violento.

I poliziotti della Squadra volante sono intervenuti ieri sera in un appartamento dopo la segnalazione per una lite violenta avvenuta alla presenza di una delle figlie, con l'aggressione ai danni della propria compagna. La stessa gli aveva rimproverato di aver abusato di sostanze alcoliche. I poliziotti hanno accertato come questo fosse solo l'ultimo di tanti episodi analoghi tanto cheil questore ha ritenuto di intervenire in via d’urgenza nei confronti dell’uomo. Da qui la convocazione in questura, ove personale di polizia qualificato e specializzato in materia di violenze domestiche ha notificato all’uomo il provvedimento che rappresenta una sorta di avvertimento a cambiare atteggiamento nei confronti della vittima.