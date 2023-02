San Severino, vede i ladri nella villetta dal cellulare, le indagini portano a Zagarolo: due arresti e due in fuga

SAN SEVERINO - Il cellulare lo avverte di un'incursione in casa ed il suo allarme innesca un'indagine che permette ai carabinieri di individuare i ladri (3 uomini croati ed una donna italiana), e di arrestarne due. Gli altri due restano ricercati.

È successo a San Severino Marche dresidente si è accorto dell'assalto dei ladri nella sua villetta. Era fuori provincia ma ad avvertirlo era stato il cellulare collegato all'impianto di videsorveglianza. Immediato l'allarme ai carabinieri ma anche ad una parente, che notava un'auto in fuga vivino alla villetta. I ladri "disturbati" dall'allarme, avevano forzato un cancello ed una finestra, impadronendosi di soldi e un orologio, ma avevano dovuto abbandonare il proposito di scassinare la cassaforte. Le immediate indagini sulle auto e sulle immagini permettevano di riconsoscere i 4 ladri, tutti residenti tra Zagarolo e Tor Bella Monaca. ma anche di stabilire come, nel giorno precedete al colpo, avessero alloggiato in un albergo di Ancona. I carabinieri sono risuciti ad arrestare la donna (47 anni) ed uno dei croati (57) , gli altri due indagati, irreperibili, sono ancora destinatari della misura. Tutti gli indagati hanno numerosi alias e un fitto numero di precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio. I due tradotti al carcere erano stati sottoposti al regime di detenzione domiciliare fino al mese di settembre scorso.