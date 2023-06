​Ammonimenti e fogli di via, a Fermo si alza il livello di allerta: cinque provvedimenti in arrivo

FERMO- Si alza il livello di allerta a Fermo con cinque provvedimenti - un avviso orale, tre fogli di via e un ammonimento - in arrivo adottati nelle ultime ore dal Questore.

Il dettaglio

Un 35enne è stato raggiunto dall'avviso orale dopo essersi reso protagonista dei reati di danneggiamento, accensioni e esplosioni pericoloso, porto abusivo d'armi e omessa custodia di armi per aver danneggiato la saracinesca metallica di un negozio esplodendo colpi di fucile. Tre fogli di via dai comuni di Fermo, Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio tutti per la durata di tre anni, sono stati emessi per tre ragazzi dai 20 ai 30 anni per aver violato le normative su stupefacenti, armi, persona e patrimonio. Infine l'ammonimento è giunto nei confronti di un 52enne responsabile di condotte molesti e persecutorie ai danni dell'ex moglie