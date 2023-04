​Questura di Ancona, stretta contro l'immigrazione clandestina: 4200 i permessi emessi. 25 i provvedimenti

ANCONA- Impegno e costanza da parte della Questura di Ancona per tutto ciò che riguarda le pratiche relative al controllo dell'immigrazione. A testimoniare il tutto sono i numeri resi noti proprio dalle stanze di via Gervasoni. Nel primo trimestre del 2023 risultano 4200 i premessi di soggiorno emessi, in maggioranza per motivi di studio e lavoro.

Gli altri dati

Particolare attenzione è stata rivolta alle formalizzazioni di protezione internazionale, con ben 675 pratiche avviate. Sul fronte dell’illegalità invece, già nove gli accompagnamenti presso i Cpr presenti sul territorio nazionale, di individui privi dei titoli per la permanenza, che verranno rimpatriati con voli dedicati. Inoltre, personale della Questura ha eseguito cinque accompagnamenti alle frontiere aeree, due allontanamenti di cittadini comunitari e ben diciassette espulsioni amministrative. Infine 25 i provvedimenti del Questore, di cui diciotto ordini di allontanamento e sette misure.