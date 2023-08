​Ancona, la Questura punta sulla prevenzione: un avviso orale e due fogli di via obbligatori nelle ultime ore

ANCONA- Ancora operazioni legate alla sicurezza da parte della Questura di Ancona. Nelle ultime ore sono stati emessi tre provvedimenti in relazione ad altrettante condotte ritenute potenzialmente pericolose.

LEGGI ANCHE: Asta del Fantacalcio finisce in tragedia: 15enne accoltellato, rischia l'amputazione della gamba

Il dettaglio

Nello specifico è stato emesso un avviso orale e due fogli di via. In questi ultimi casi si fa riferimento a violazioni commessi in stato di ubriachezza e adelitti contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, nonché violazioni alle norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle munizioni e degli esplosivi.