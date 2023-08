Pestaggio al Lido di Fano in cinque contro uno, arrivano i primi provvedimenti: Daspo e divieti per tutti i colpevoli

FANO- Sono arrivati i primi provvedimenti a carico dei cinque giovani, di età compresa tra 18 e 23 anni, protagonisti del grave pestaggio avvenuto al Lido di Fano il 18 giugno ai danni di un 18enne.

LEGGI ANCHE: Fano, pestaggio al Lido. Denunciati in cinque, scatterà anche il Daspo urbano

Le sanzioni

In particolare, tutti sono stati sottoposti al divieto di fare accesso nei pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento del comune di Fano per tutti i giorni della settimana, a partire dalle ore 18.00 fino all’orario di chiusura e, nei medesimi orari, è stato loro vietato di sostare nelle immediate vicinanze e nelle aree di parcheggio dove insistono detti locali pubblici Il tradizionale Daspo urbano che, se violato, viene punito con l’arresto da sei mesi a due anni. I cinque sono stati anche denunciati dai Carabinieri per la rissa.