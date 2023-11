Ancona, pugno duro del questore: tre fogli di via, due avvisi orali e stazione vietata per un bivaccatore molesto. I provvedimenti in 10 mesi sono quasi 400

ANCONA - Sei nuove misure di prevenzione firmate dal questore Capocasa ad Ancona. Nei giorni scorsi sei cittadini si sono resi responsabili di condotte penalmente rilevanti e il questore ha immediatamente disposto nei loro altrettanti provvedimenti di prevenzione, per impedire che possano continuare a delinquere.

Nel dettaglio si tratta di due italiani e uno ucraino, gravati da precedenti specifici per reati contro la persona ed il patrimonio, denunciati a vario titolo. I tre hanno continuto a delinquere anche nel capoluogo. Nei loro confronti gli uomini della Polizia Anticrimine hanno provveduto a notificare rispettivamente tre provvedimenti di Fogli di via obbligatori da Ancona ed immediato rientro nei comuni di residenza, rispettivamente Rimini, Potenza Picena e Pesaro, con divieto di ritorno nel capoluogo per tre e due anni.

Altri 2 provvedimenti

Altri due provvedimenti sono stati disposti nei confronti di due italiani, residenti ad Ancona, già denunciati alla Procura della Repubblica di Ancona per reati in materia di stupefacenti. Anche nei loro confronti, già gravati da precedenti di polizia, sono state disposte misure di prevenzione: ovvero due avvisi orali, con l’avvertimento che in caso di ulteriore commissione di reati potrà essere richiesta nei loro riguardi la misura della sorveglianza speciale, trattandosi di soggetti che traggono da attività illecite il loro sostentamento.

Dacur per l'area della stazione dei treni di Ancona

Un ultimo provvedimento ha interessato un italiano, originario della provincia di Napoli, colto numerosissime volte da personale della Polfer di Ancona in stato di ebbrezza molesta, a bivaccare in stazione e a molestare i viaggiatori.

Anche lui era gravato da diversi precedenti ed è stato colpito da Dacur all’area della Stazione e agli esercizi pubblici lì presenti, se non per motivi attinenti esigenze di viaggio. Ricordiamo che dall’inizio del corrente anno, il questore di Ancona ha emesso, su istruttoria dell’Ufficio Misure di Prevenzione della Polizia Anticrimine, 123 Fogli di Via Obbligatori, 117 Avvisi Orali, 48 Divieti di Accesso alle Aree Urbane, 33 Daspo per manifestazioni sportive, 25 Ammonimenti del Questore per condotte di violenza domestica e/o condotte persecutorie e 15 Proposte di Sorveglianze Speciale. Il questore Capocasa: «Ciascuno di questi provvedimenti è volto ad impedire la reiterazione di condotte delinquenziali. Importanti strumenti di prevenzione, che insieme al costante presidio del territorio, ci consentono di rendere la città e l’intera provincia un luogo vivibile e ordinato»