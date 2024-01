Ancona, sicurezza sul territorio: firmati tre provvedimenti in poche ore. Emesso un foglio di via a carico di una donna

ANCONA Tre misure di prevenzione firmate, nella sola giornata di oggi (27 gennaio), dal Questore di Ancona Cesare Capocasa. Si tratta di un'ammonizione orale, di un foglio di via e di un Daspo urbano.

LEGGI ANCHE: Ancona, trovata e recuperata nei pressi della stazione: si era allontanata dalla sua casa di Mantova

Il dettaglio

Ammonizione orale per un giovane anconetano, trovato in possesso di cannabinoidi (sospetto spaccio), già noto alle forze dell'ordine. Foglio di via - 3 anni di durata - per una donna residente fuori regione (in Piemonte) trovata ad infastidire passeggeri e passanti nelle zone della stazione. La stessa aveva precedenti penali. Daspo urbano di un anno, infine, per un 40enne originario della Costa d'Avorio ripetutamente in stato di ebbrezza nei locali della stazione. Non potrà più avvicinarsi se non per comprovate esigenze di viaggio.