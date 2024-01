Ancona, trovata e recuperata nei pressi della stazione: si era allontanata dalla sua casa di Mantova

ANCONA Si allontana dalla sua abitazione di Mantova in evidente stato confusionale e viene ritrovata ad Ancona, ieri sera (26 gennaio), al distributore di benzina adiacente alla stazione. Protagonista una donna di 50 anni che è stata poi affidata alle cure del caso. Sul posto la Croce Gialla, la Questura e il 118. Allo stato attuale la signora non è in pericolo di vita.

LEGGI ANCHE: Semaforo guasto sulla statale Adriatica a San Benedetto: caos traffico e disagi da quattro giorni

L'altro intervento

Sempre ieri sera, un 50enne, è caduto con il suo scooter in via della Montagnola e soccorso dagli operatori della Croce Gialla. L'impatto, probabilmente, è stato determinato dalla presenza di una macchia d'olio su strada. Non è in condizioni gravi.