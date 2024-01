SAN BENEDETTO - Il semaforo del quartiere di San Filippo Neri, che regola l'incrocio tra la statale e via Gabriele D'Annunzio, non dà segni di vita da ben quattro giorni. Un guasto all’impianto sta rendendo pericoloso il transito nel bivio al confine tra San Benedetto e Grottammare, di fronte alla chiesa che dà il nome al quartiere.

Il guasto

Il dispositivo luminoso è completamente spento, non lampeggia nemmeno. Un problema che si era già verificato nelle notti scorse, ma negli ultimi giorni ha creato disagi agli automobilisti in transito in pieno giorno. Il vicesindaco, con delega ai lavori pubblici, Tonino Capriotti, ha subito segnalato il guasto e ha inviato i tecnici per risolvere il problema, ma dopo poche ore che gli operai avevano svolto il lavoro, si è tornati punto e a capo e il semaforo non funziona di nuovo mandando di nuovo il traffico in tilt, con i tanti problemi causati anche dai mezzi pesanti che transitavano sulla statale per la chiusura temporanea dell'autostrada a causa di un incidente. E anche per questi motivi sono stati inviati gli agenti della polizia municipale a regolare il traffico, dato che prima i mezzi a due e quattro ruote così come i pedoni dovevano arrangiarsi con tan to di proteste dei residenti che chiedevano l’intervento dei vigili urbani per evitare incidenti stradali.

La segnalazione

«Sono giorni che il semaforo non è funzionante, ed è molto pericoloso per chi scende da via Sandro Botticelli e soprattutto per i pedoni, lo è anche quando è funzionante figuriamoci adesso. Sembra una barzelletta che per aggiustare un semaforo ci vogliano tutti questi giorni» spiega Enrica, abitante del quartiere. Il presidente del comitato di quartiere San Filippo, Roberto Vesperini, ha contattato il vicesindaco Capriotti, che ha promesso il ripristino in tempi brevi.