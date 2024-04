Modifiche alla circolazione ferroviaria sulle linee Civitanova-Macerata-Albacina e Ancona-Falconara-Fabriano. Da domani circolazione regolare sull'Adriatica

ANCONA - Dal 25 al 28 aprile sono previsti lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Civitanova-Macerata-Albacina, dove verrà sostituito un ponte ferroviario fra Morrovalle e Corridonia.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, dal 25 al 28 aprile tutti i treni circolanti sulla linea Ancona-Civitanova-Macerata-Fabriano saranno cancellati tra Civitanova e Macerata.

Previste corse con bus con numero di posti disponibili inferiore rispetto al treno e tempi di percorrenza maggiori in relazione anche al traffico stradale.

Si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio.

Alcuni treni potranno inoltre subire modifiche di orario tra Ancona e Civitanova e tra Macerata e Fabriano. Nelle giornate dal 24 al 29 aprile, limitate modifiche di orario riguarderanno anche i treni circolanti sulla linea Ancona - Falconara Marittima - Fabriano.

RFI, LINEA ADRIATICA: DA DOMANI CIRCOLAZIONE REGOLARE

Da domani pomeriggio, 19 aprile 2024, la circolazione sulla linea Adriatica tornerà gradualmente regolare. Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ha completato i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico fra San Vito Lanciano (PE) e San Severo (FG), sulla linea Pescara-Foggia, in programma dall’8 al 19 aprile.

Nella Galleria San Giovanni (lunga oltre 9 km), in Abruzzo, è stato realizzato un nuovo sistema di Water Drain System* per il drenaggio delle acque meteoriche che consente di aumentare l’affidabilità della linea. Nella tratta fra Ripalta e Lesina, in Puglia, sono stati effettuati lavori per la realizzazione di opere idrauliche propedeutici al raddoppio della tratta. Contestualmente nella stazione di Foggia sono stati effettuati interventi di sostituzione deviatoi e lavori propedeutici alla realizzazione del futuro Apparato Centrale Computerizzato (ACC). Nella stazione di Campomarino, in Molise, sono stati effettuati lavori propedeutici che consentiranno di prolungare il binario di incrocio a 750 metri per agevolare lo sviluppo del traffico merci sulla direttrice Adriatica.

.Nello stesso periodo, in Abruzzo, fra Fossacesia e Vasto San Salvo, si sono svolti lavori di ammodernamento tecnologico nelle gallerie Diavolo, San Donato, Vasto e Sinello, propedeutici alla realizzazione dell’ACCM (Apparato Centrale Computerizzato Multistazione) e altri interventi di potenziamento e manutenzione tra Falconara ed Ancona, Varano e Loreto, nonché nelle stazioni di Cattolica, Giulianova, Ortona e Foggia.

Le attività, svolte dai tecnici di RFI e dalle imprese appaltatrici hanno visto al lavoro oltre 250 persone.

L’investimento economico complessivo è stato di circa 260 milioni di euro, di cui 100 milioni finanziati con fondi PNRR.

*potenziamento del sistema di regimentazione delle acque attraverso soluzioni tecniche in grado di contrastare l’accumulo di calcare sulle basole poste a livello del piano del ferro e favorire la corretta fuoriuscita delle acque di risalita, sorgive e piovane dalla galleria.