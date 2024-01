Beatrice Luzzi rientra come concorrente al Grande Fratello. Puntata esplosiva, squalifiche in arrivo? Ecco chi rischia

Beatrice Luzzi rientra come concorrente nella casa del Grande Fratello già a partire dalla puntata che andrà in onda questa sera lunedì 8 gennaio. Secondo quanto apprende Leggo, dopo il grave lutto a seguito della morte del padre, l'attrice è pronta a tornare al suo posto. Grande attesa inoltre per i possibili provvedimenti nei confronti di Massimiliano Varrese, Anita Olivieri, Letizia Petris e Giuseppe Garibaldi.

Il ritorno di Beatrice

Mercoledì 3 gennaio Beatrice Luzzi ha lasciato la casa del Grande Fratello a seguito della morte dell'amato padre.

Un evento che ha sconvolto gli equilibri della casa, ma non in senso positivo. Alcuni dei concorrenti all'interno della casa hanno mostrato davvero scarsa empatia, tanto da costringere anche Alfonso Signorini a prenderne atto con un post su Instagram.

Nella puntata di questa sera, lunedì 8 gennaio, Beatrice rientrerà nella casa ufficialmente come concorrente e poichè era in nomination con Monia, Rosanna e Federica, il televoto è stato annullato. Il pubblico dei social è in rivolta contro il GF e chiede seri provvedimenti in particolare contro Massimiliano Varrese, Anita Olivieri, Letizia Petris e Giuseppe Garibaldi.