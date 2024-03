Fiordaliso, dedica a sorpresa al concerto per Beatrice Luzzi: «Donna intelligente. Anita Olivieri invece…»

Il Grande Fratello si avvicina alla finale e manca davvero poco per conoscere il vincitore del reality condotto da Alfonso Signorini. E Fiordaliso continua a sostenere i concorrenti anche fuori dalla casa più spiata d'Italia. Infatti nel corso del suo tour, l'ex gieffina, in un concerto a Santa Marinella, dopo aver cantato 'Accidenti a te', ha sorpreso i suoi fan con una dedica speciale per Beatrice Luzzi.

Fiordaliso e «la rossa», dall'inizio del percorso nella casa più spiata d'Italia, sono sempre state legate da una forte amicizia tant'è che Beatrice è stata una delle concorrenti che ha accusato di più l'uscita di Fiordaliso dalla casa del Grande Fratello.

Il discorso di Fiordaliso

«Questa canzone la dedico alla mia amica rossa, Bea - ha sottolineato Fiordaliso durante il concerto -.

Lei è una donna che dice sempre quello che pensa. Lei è intelligente. Lo sono tutti in verità. Ci sono alcuni dei ragazzi che forse non riescono a fare capire quello che sono davanti alle telecamere. Io li amo veramente tutti. Tanti mi dicono che uno deve scegliere in quale scarpa stare. Ma se uno ha due figli, uno più simpatico e uno meno, cosa fa? Li amerà tutti e due allo stesso modo».

«Ecco chi merita di vincere»

Fiordaliso ha sempre sottolineato di aver avuto un buon rapporto con tutti all'interno della casa. Ma proprio tutti, anche con Anita che è la meno votata dal televoto. «Beatrice merita di vincere, lei è un discorso a parte - aveva sottolineato qualche giorno fa Fiordaliso a Chi -. Però mi spiace che al pubblico non arrivino anche altri. Io amo Anita ad esempio e molti non le perdonano il fatto di essere bella e giovane».