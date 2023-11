Grande Fratello, Anita entra in confessionale e scompare (per più di un'ora) dalla casa: che fine ha fatto? Beatrice: «Che bello ce ne siamo liberati»

Che fine ha fatto Anita Olivieri? È questa la domanda che gli altri concorrenti del Grande Fratello si sono fatti dopo la "scomparsa" della gieffina dalla casa per più di un'ora. E non sono mancati i commenti su twitter, ops X. La "pluri"laureata è stata chiamata in confessionale (come spesso accade) e poi a seguire è stato convocato Massimiliano Varrese che era certo di trovare la Olivieri lì. Ma della concorrente non c'era traccia.

Gf, Anita entra in confessionale e scompare

Non c'era nel confessionale e il suo microfono era messo da una parte. Ma dove è andata? «Non si è vista prima – replica Ciro al racconto di Max – Ora ha il microfono lì fuori. Secondo me è successo qualcosa, che è successo? Secondo me è successo qualcosa fuori». La tensione avvolge la casa, ma non Beatrice Luzzi che è sollevata. «Ma non hanno detto che è in Confessionale? Ah, non c’è? Che bello! Ci siamo liberati di Anita».

I dubbi del web

Dopo un po' di tempo Anita torna in casa, passando dal confessionale senza dire nulla sul motivo della sua assenza.