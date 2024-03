Anita Oliviero, la frecciatina dell’ex dopo il tradimento in diretta: «Io cornuto. Mi rivedrà in cartolina»

Il Grande Fratello sta volgendo al termine. Oggi, 21 marzo andrà in onda la Semifinale e il 25 sarà il grande giorno dove verrà pronunciato il nome del vincitore di questa lunghissima edizione. Beatrice, Rosy e Massimiliano sono i primi tre finalisti, mentre l'eliminazione di Paolo e Anita ha sorpreso proprio tutti.

Quest'ultima in particolare, sperava di poter arrivare fino alla fine, forte anche della sua nuova relazione con Alessio, nata sotto l'occhio vigile del GF, nonostante avesse un fidanzato fuori, Edoardo Sanson, da oltre 10 anni.

Edoardo ha risposto ad alcune frecciatine mandate nei suoi messaggi Instagram, rivelando come ha preso il tradimento della bionda ex coinquilina.

La reazione di Edoardo

Dopo il primo bacio tra Anita e Alessio nella spa, la passione tra i due è scoppiata e nessuno è più riuscito a staccarli, almeno fino all'eliminazione della coinquilina. Anita ha deciso di seguire il suo cuore, nonostante fino a qualche giorno prima parlava del suo (ex) fidanzato Edoardo come il «papà dei miei figli». Come avrà preso la notizia di questo tradimento in diretta? Lo scopriamo da alcuni messaggi in direct molto piccati.

Sanson ha risposto alla domanda di una follower che aveva commentato una sua Instagram story, notando che «Nella bio hai scritto che sei un ballerino». Immediata la replica dell’ex di Anita: «Ho messo ballerino perché cornuto non c’era». Ma i commenti di Edoardo non finiscono qui e a chi gli chiede cosa accadrà adesso con Anita, lui risponde categorico: «Anita mi rivedrà in cartolina».