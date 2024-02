Grande Fratello, Anita Olivieri scarica Giuseppe Garibaldi: «Ora basta. Sono piena: io non sto all'asilo»

Grande Fratello, Anita Olivieri scarica Giuseppe Garibaldi. Un amore mai nato fino in fondo, una relazione contrastata nel reality show di Mediaset. Uno sfogo veramente duro quello della bionda 26enne romana all'interno della Casa, proprio alla vigilia della puntata di stasera su Canale 5: è successo nella sauna, lei ne ha discusso a lungo insieme a Massimiliano Varrese e Rosy Chin. Anita Olivieri, insieme a Massimiliano Varrese e Rosy Chin, parla della malinconia di Giuseppe Garibaldi negli ultimi giorni, ipotizzando che derivi dal suo coinvolgimento proprio per la bella Anita.

Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi, tensione al Grande Fratello

«Forse Giuseppe non si rende ancora conto dell'entità del sentimento che prova per te, Forse non è una semplice amicizia», ha spiegato Massimiliano.

Grande Fratello, lo sfogo di Anita Olivieri

Anita Olivieri teme che la gelosia del coinquilino sia sospetta e racconta un episodio di alcune sere fa: «L'altra sera ero con Sergio e Alessio, abbiamo fatto tardi, lui mi ha chiesto se andavamo a dormire e quando ho detto che volevo restare con loro, lui è andato via e la mattina dopo non voleva nemmeno fare colazione. È uno schema e io non ci sto più».

Massimiliano Varrese puantualizza: «Tu sei talmente il suo puto di riferimento qui dentro, il fatto di staccarsi un po' lui non lo concepisce...». Anita quindi ammette l'insistenza di Giuseppe Garibaldi: «A me non interessa se lui nella Casa sta con qualcuno, nemmeno so dove sta: non mi interessa. invece lui mi controlla sempre. Sa sempre con chi sto e quando». Quindi sbotta con Varrese: «Max, io non sto alle medie. Basta. Non sono una dell'asilo, non va proprio...».