Ferragni-Fedez, già partite le lettere degli avvocati: lui furioso dopo l'intervista di lei cerca una nuova casa, le ultime rivelazioni

Chiara Ferragni e Fedez si sono incontrati venerdì nel loro attico di CityLife. Un incontro che non avrebbe portato il sereno nella coppia all'indomani della separazione. A rivelarlo è stato ancora una volta Dagospia, il sito che per prima aveva dato la notizia dell'uscita di casa del rapper. Cosa è successo tra i due? A quanto pare nulla di buono. Lui si sarebbe infuriato e sarebbero partite le lettere degli avvocati.

Fedez furioso

Scrive il sito di Roberto D'Agostino: «Chiara Ferragni e Fedez si sono incontrati venerdì nella loro nuova casa di Milano.

Per fare pace? Macché: i loro avvocati si sono scambiati delle lettere dal tono accesissimo. L'influencer e il rapper si erano ripromessi di tenere un profilo basso ma è bastato che Fedez leggesse l'intervista rilasciata dalla moglie al Corriere per andare su tutte le furie. Il cantante ora sta cercando una nuova casa a Milano».

Prima della sfilata

Che l'umore di Fedez venerdì non fosse dei migliori lo si era intuito dalle sue espressioni durante la sfilata dell'amica Donatella Versace a cui ha preso parte, probabilmente, dopo l'incontro con quella che potrebbe diventare - salvo colpi di scena - la sua ex moglie. Pochi sorrisi, se non di circostanza per i fotografi, e sguardo rivolto costantemente al telefono per leggere e inviare messaggi.