ASCOLI - Sono iniziate le grandi manovre all’interno dell’avvocatura ascolana in vista delle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio dell’Ordine di Ascoli. Si voterà dal 24 al 27 gennaio del prossimo anno ma prima sarà necessario preparare le liste. C’è tempo fino al 10 gennaio per potersi candidare e fino a quel momento ci sarà un gran fermento nei corridoi del palazzo di giustizia.





Un ruolo decisivo in questa partita lo gioca sicuramente l’attuale presidente, l’avvocato Tommaso Pietropaolo. Dopo aver guidato con autorevolezza il consiglio, deve ora sciogliere la propria riserva ad una sua eventuale ricandidatura. Alcuni rumors in ambienti forensi, vorrebbero Pietropaolo fortemente intenzionato a passare la mano dopo aver contribuito a far crescere e a responsabilizzare alcuni componenti dell’attuale direttivo. Tra questi, c’è sicuramente l’avvocato Paolo Travaglini, che nell’attuale consiglio sta ricoprendo il ruolo di segretario. Tutti gli indizi porterebbero a lui come candidato alla presidenza qualora Pietropaolo decidesse di passare il testimone. Nel frattempo, però, si registrano anche altri movimenti per la presentazione di un’altra lista che contrapporrebbe a quella capeggiata da Pietropaolo e Travaglini. A tirare le fila, in questo caso, sarebbe l’avvocato Domenico De Angelis, anche componente dell’attuale consiglio provinciale.



Da giorni, insieme con alcuni colleghi, starebbe valutando la composizione di una lista forte in grado di ottenere un buon consenso e di dare battaglia all’altra lista. Anche in questo, l’elemento catalizzatore potrebbe essere rappresentato dalla scelta del candidato alla presidenza. Uno dei papabili di questa seconda lista, sarebbe lo stesso avvocato De Angelis a mettersi alla testa dello schieramento per poter competere a guidare gli avvocati ascolani. Ma, anche in questo caso, ci sarebbe sul tavolo anche un’altra ipotesi. Si starebbe infatti valutando anche di candidare un avvocato donna. Il nome più caldo, in questo caso, sarebbe quello di Patrizia Pasqualini che sarebbe in grado di aggregare un numero significativo di colleghi e quindi anche di consensi. Ma non si escludono anche altri scenari. Mancano più di venti giorni al termine per la presentazione delle candidature e i giochi sono ancora tutti aperti e c’è ancora tanto lavoro per gli sherpa.