ASCOLI - Mancano solo pochi giorni per presentare le liste in vista delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell’Ordine degli avvocati di Ascoli che si terranno dal 24 al 27 gennaio. E c’è già chi rompe gli indugi e presenta una lista senza necessità di dover aspettare l’ultimo giorno utile, ovvero il 10 gennaio. Si tratta di un gruppo di avvocati coinvolti dal collega Domenico De Angelis promotore della lista “Unità forense”.

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Malore fatale sul luogo di lavoro, muore a 51 anni il giardiniere Domenico Cicconi di Castignano



La lista

Insieme a lui, si candideranno: Alessandra Hopps, Raniero Manfredi, Patrizia Pasqualini, Davide Stipa, Silvia Troiani e Claudio Voltattorni. Un gruppo che al suo interno vede la presenza di avvocati più esperti ad alcuni più giovani che si sono trovati concordi nel condividere principi ed obiettivi che si sono esplicitati in un programma dettagliato, riassunto in sedici punti, con al primo posto il perseguire rapporti continui con gli uffici giudiziari e in special modo con la presidenza e la Procura della Repubblica con l’intenzione di migliorare l’organizzazione, collaborare alla definizione della pianta organica dei magistrati, stipulare protocolli d’intesa e continuare il lavoro di ottimizzazione delle modalità di consultazione telematica dei fascicoli penali.

Altro punto del programma è quello di ripristinare l’incompatibilità tra la carica di consigliere dell’Ordine e gli incarichi assegnati dagli organismi dipendenti dall’Ordine stesso. A questo poi si aggiunge anche l’impegno a rendere adeguata e trasparente rotazione degli incarichi professionali conferiti da organi giudiziari o da organismi dipendenti dall’Ordine. Una parte del programma è incentrato sul miglioramento della formazione professionale con la proposta di corsi qualificati e la riapertura della scuola di formazione forense. La lista, inoltre, propone iniziative e servizi di welfare per venire incontro alle esigenze degli avvocati: tra queste, l’istituzione, con la collaborazione del Comune e di altri enti interessati, di un baby parking aperto a chiunque svolga abitualmente il proprio lavoro presso il palazzo di giustizia e sollecitare l’amministrazione comunale ad istituire posti auto nei pressi del Tribunale riservati alle Colleghe in stato di gravidanza.

Nel programma, inoltre, si manifesta l’intenzione di istituire uno “Sportello Giustizia” a San Benedetto a disposizione dei residenti della Riviera. Non è stata ancora ufficializzata la lista che aveva ottenuto la maggioranza nella passata tornata elettorale eleggendo a presidente dell’ordine degli avvocati Tommaso Pietropaolo.



Gli avversari



Lo stesso Pietropaolo avrebbe manifestato l’intenzione di non ricandidarsi e pertanto si fa sempre più concreta l’ipotesi che a raccogliere il testimone sia Paolo Travaglini, che nell’attuale consiglio sta ricoprendo il ruolo di segretario. Proprio in questi giorni si starebbe lavorando alla formazione di una squadra che potrebbe essere ufficializzata a breve. Si voterà dal 24 al 27 gennaio e il seggio elettorale sarà allestito all’interno del Tribunale di Ascoli dove sarà possibile votare dalle 9 alle 13. Si potranno esprimere fino a sette preferenze.