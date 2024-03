Anita Olivieri, la verità sulla relazione con l'autore del Grande Fratello e la polemica con Perla Vatiero: «Neanche lo sapevo»

Anita Olivieri è stata una delle concorrenti più discusse all'interno della Casa del Grande Fratello. Ha assunto il ruolo di arci nemica di Beatrice Luzzi e da allora sono state scintille e liti tra le due. La bionda romana non si è fatta scrupoli e ha sempre attaccato i suoi avversari. Il pubblico ha apprezzato questo suo ruolo antagonista adottato all'interno della Casa, tuttavia, le contraddizioni delle frasi pronunciate nei momenti in cui pensava di non essere ascoltata sono state il suo "tallone d'Achille". Il GF ascolta e guarda sempre tutto, per questo in molti hanno iniziato a nutrire il sospetto che Anita fosse stata «raccomandata» da qualcuno o che, addirittura, avesse una relazione con un autore del reality show.