Perla Vatiero all'Isola dei Famosi? Nuovo reality dopo la vittoria al Grande Fratello, gli indizi

Perla Vatiero ha vinto il Grande Fratello e si vocifera che potrebbe essere nel cast de L'Isola dei Famosi 2024. I naufraghi sono arrivati in Honduras e tra di loro sembrerebbe esserci anche lei. Secondo il sito Biccy e la rivista DiPiù, «la regina del Grande Fratello parte per L’Isola dei Famosi».

Perla Vatiero a L'Isola dei Famosi? Ecco cosa sappiamo

Dopo aver vinto e concluso l'esperienza di Grande Fratello, Perla Vatiero potrebbe diventare una delle concorrenti di un altro reality show: L'Isola dei Famosi. Quest'anno il programma sarà condotto da Vladimir Luxuria (che prende il posto che fu di Ilary Blasi) e la prima puntata andrà in onda l'8 aprile 2024.

I naufraghi sono arivati all'isola di Honduras da poche ore e stanno affrontando i primi problemi che essere in un posto lontano da casa comporta. Il cast è già stato annunciato e prevede la presenza di Samuel Peron, Aras Senol, Matilde Brandi e Joe Bastianich, ma potrebbe ancora subire delle modifiche.

Perla Vatiero all'Isola dei Famosi? Gli indizi

Tra loro, secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbe anche Perla Vatiero. La rivista DiPiù ha infatti anticipato che per l'influencer si sono aperte nuove possibilità e grandi progetti dopo la vittoria a GF: «C’è un futuro radioso» per lei e Mirko Brunetti. Non sarebbe da escludere, quindi, che sull'isola arrivino altri volti non ancora rivelati o che il programma intenda far entrare Perla in un secondo momento. L'assenza dell'influencer e del fidanzato Mirko all'incontro che si è svolto a Milano tra gli ex concorrenti del GF potrebbe essere un indizio. Forse Perla era impegnata a preparare le valigie per l'Isola e non ha potuto partecipare? Certo è che l'influencer angrese dovrà abituarsi alle condizioni estreme dell'isola di Honduras se intende partecipare e arrivare alla fine di questa sfida.